School Assembly News Headlines for 8 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 8 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News Headlines for 8 August 2025: अगर आप 8 अगस्त 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है. यहां आपको देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 8 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

NDA ने PM मोदी-JP नड्डा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया: रिजिजू.

महाराष्ट्र में आबादी से ज्यादा वोटर मिले, बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी.

यात्रियों के लिए खुशखबरी, 10 अगस्त से दौड़ेंगी 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस.

महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर, फेक वोटर्स कहां से आ रहे: राहुल गांधी.

उत्तरकाशी आपदा: गंगोत्री से मुखवा तक 307 लोगों को रेस्क्यू किया गया- ITBP.

उत्तरकाशी आपदा: सेना-ITBP-NDRF समेत सभी एजेंसियां युद्धस्तर पर रेस्क्यू में जुटीं.

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बस हादसा, CRPF के 6 जवान घायल.

जम्मू-कश्मीर: ऑपरेशन अखल में अब तक 3 आतंकी ढेर, सेना के 9 जवान घायल.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप को नहीं मिल रही तसल्ली, अब कई सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की दी धमकी.

इस साल के अंत तक भारत आएंगे पुतिन, NSA अजित डोभाल ने मास्को में की पुष्टि.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन-US प्रेसिडेंट ट्रंप की बैठक अगले सप्ताह होने की संभावना.

NSA अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव से मुलाकात की.

कंबोडिया और थाईलैंड ने संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी में बने नॉर्थ जोन के बने कप्तान, इंग्लैंड दौरे से लौटते ही हुआ ऐलान.

सौरव गांगुली सीएबी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं.

शुभमन गिल 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के लिए नॉमिनेट.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.