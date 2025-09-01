Kushinagar Shocker: पति और बॉयफ्रेंड को एक साथ कर रही थी मैनेज, रंगे हाथों पकड़ी गई महिला कांस्टेबल; विभागीय कार्रवाई की मांग (Watch Video)

Photo- @priyarajputlive/X

Kushinagar Police News: यूपी के कुशीनगर जिले में पुलिस महकमे से जुड़ा एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. मामला कसया थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला कांस्टेबल (Kushinagar Women Constable Viral Video) के पति ने उसे उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद घंटों हंगामा होता रहा. खास बात यह है कि इस पूरी घटना में शामिल महिला, उसका पति और कथित प्रेमी, तीनों ही यूपी पुलिस (UP Police News) में तैनात हैं. मीडिया रिपोट्स के अनुसार, पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल मिथिलेश यादव की पिछले साल बलिया निवासी सिम्पी से शादी हुई थी. सिम्पी वर्तमान में कसया थाने में तैनात है. इसी दौरान उसी थाने में तैनात कांस्टेबल विश्वनाथ राय से उसकी नजदीकियां (Love Triangle) बढ़ गईं.

फोन पर लंबी बातचीत और मुलाकातों के कारण मिथिलेश को पहले से ही शक हो गया था. रविवार की सुबह अचानक उसने अपनी पत्नी के कमरे में जाकर स्थिति देखने का फैसला किया.

पति ने रंगे हाथों पकड़ा प्रेमी

दरवाजा बंद पाकर भड़का पति

जब मिथिलेश वहां पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था. उसने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई नहीं मान रहा था. मजबूरन उसे Dial 112 पर कॉल करना पड़ा. जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो दरवाजा जबरन खोला गया. अंदर का नजारा देखकर मिथिलेश आगबबूला हो गया. उसकी पत्नी और सहकर्मी विश्वनाथ वहीं मौजूद थे.

जैसे ही विश्वनाथ बाहर आया, मिथिलेश ने उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया और दोनों को थाने भेज दिया.

2 साल से संबंध का लगाया आरोप

मिथिलेश का आरोप है कि महिला कांस्टेबल और विश्वनाथ के बीच पिछले दो साल से संबंध चल रहे थे,उन्होंने खुद अपनी लिखित शिकायत में इसकी पुष्टि की है. उसने पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है. उसने यह भी साफ कहा है कि अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता.

विभागीय कार्रवाई होगी या नहीं?

वहीं, घटना का वीडियो और चर्चा पुलिस महकमे में तेजी से फैल गई है. लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. विभागीय कार्रवाई होगी या नहीं, यह बाद में तय होगा. लेकिन इस पूरी घटना ने पुलिस की छवि पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.