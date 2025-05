Operation Sindoor: भारत ने पाकिस्तान से लिया बदला! ऑपरेशन सिंदूर के तहत PoK में 9 आतंकी ठिकानों को किया तबाह

Air Strikes in Pakistan: पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए जो किया, वह सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी—"अब हर गोली का जवाब बम से दिया जाएगा." सोमवार की रात भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ अपना अब तक का सबसे गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन—‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंजाम दिया. इस ऑपरेशन में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में भी 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया.

रात करीब 1:30 बजे, मिराज-2000 और सुखोई-30MKI जैसे फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, बाग, चक अमरू जैसे इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया. बमबारी इतनी सटीक थी कि एक भी आतंकी सुरक्षित नहीं बचा. POK की घाटियों में सिर्फ भारतीय बमों की गूंज सुनाई दी और पाकिस्तानी राडार सिस्टम अंधे साबित हुए.

Prime Minister Narendra Modi is constantly monitoring Operation Sindoor throughout the night. The strike on all nine targets is successful: Sources to ANI pic.twitter.com/7ICP5BJNR6

‘ऑपरेशन सिंदूर’ सिर्फ एयरस्ट्राइक नहीं था—यह भारत की थल, जल और वायु सेनाओं का संयोजन था. मिसाइल हमले, जासूसी ड्रोन, और सीमा पार सटीक इंटेलिजेंस ने इसे इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियानों में शामिल कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन की हर मिनट निगरानी की और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब सहित कई देशों को भारतीय कदमों की जानकारी दी. भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब आतंक को पालने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा.

BREAKING:

First video of Indian missiles striking Pakistan.

This missile struck a mosque in Bahawalpur belonging to Maulana Masood Azhar

He’s the founder & leader of the Islamist terrorist organization Jaish-e-Mohammed (JeM) which is mainly focused on attacks in Indian Kashmir pic.twitter.com/IC7iJTXHEq

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 6, 2025