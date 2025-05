Pune Hoarding Collapse: पुणे में तेज हवा और बारिश का कहर; दो बड़े होर्डिंग्स गिरे, बाल-बाल बचे लोग (Video)

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे शहर में सोमवार शाम एक खतरनाक घटना घटी जब तेज़ हवाओं और बारिश के कारण दो बड़े होर्डिंग्स गिर गए. यह घटना शेल पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां अचानक तेज़ तूफानी हवाओं ने इन भारी-भरकम होर्डिंग्स को उखाड़ फेंका. गनीमत यह रही कि बारिश के चलते कई लोग पास के होटल में पहले ही शरण ले चुके थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. वरना इतने बड़े होर्डिंग्स का गिरना किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता था. यह राहत की बात है कि इस हादसे में कोई घायल या मृत नहीं हुआ.

हालांकि, होर्डिंग्स के नीचे खड़े कई दोपहिया और चारपहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियां इस हादसे में मलबे के नीचे दब गईं, जिससे वाहन मालिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा.

Pune, Maharashtra: Two large hoardings collapsed due to strong winds near the Shell petrol pump. Fortunately, there were no casualties as people had taken shelter in a nearby hotel due to rain. Several two-wheelers and four-wheelers parked under the hoardings were damaged. pic.twitter.com/t3Iu1E1tjF

— IANS (@ians_india) May 15, 2025