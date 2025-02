KumbhMela Fire Video: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में फिर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

KumbhMela Fire Video: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में एक बार फिर से आग लग गई है. यह आग महाकुंभ के सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर स्थित हरिहरानंद शिविर में लगी है. आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हालांकि, दुख की बात यह है कि आग पर काबू पाने तक शिविर पूरी तरह जलकर राख हो गया.

राहत की बात यह है कि अब तक जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन शिविर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है. आग लगने के बाद घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है. वहीं आग लगने की घटना के बाद एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा (SP city Sarvesh Kumar Mishra) का बयान आया हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि घटना की जांच की जा रही हैं कि आग महाकुंभ में कैसे लगी.

महाकुंभ मेले में फिर लगी आग

#WATCH | Prayagraj | The Fire that broke out in Sector 18, Shankaracharya Marg of Maha Kumbh Mela Kshetra has been brought under control

There has been no loss of lives. The reason behind the fire is under investigation..." says SP city Sarvesh Kumar Mishra pic.twitter.com/SBshdMCkrT

— ANI (@ANI) February 7, 2025