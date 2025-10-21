VIDEO: क्या दिल्ली में Yamuna River में खतरनाक केमिकल डाला गया? Akhilesh Yadav ने उठाए सवाल, BJP सरकार से की जांच की मांग

Akhilesh Yadav on Yamuna Chemical (Photo- PTI & ANI)

Delhi Yamuna River Pollution: दिल्ली में यमुना नदी में डाले जा रहे केमिकल्स को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. सपा नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा है कि नदियों में इन रसायनों को डालने से पहले यह पता होना चाहिए कि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेंगे. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल गहन जांच की मांग की है. अखिलेश यादव ने कहा कि यमुना प्रदूषण केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है.

''यमुना मथुरा से होकर प्रयागराज पहुंचती है और गंगा में मिल जाती है. इस प्रकार, इसका प्रभाव काशी और अन्य निचले इलाकों तक भी पहुंचता है.''

यमुना में डाले गए केमिकल पर अखिलेश यादव का सवाल

दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए, मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच किये बिना डाले गये केमिकल के बारे में इस गंभीर रिपोर्ट का तुरंत संज्ञान लिया जाए। छठ पर्व से पहले ये एक अति संवेदनशील विषय है। यही यमुना जी मथुरा होते हुए प्रयागराज पहुँचकर जब गंगा जी… pic.twitter.com/7ElHfVZFtj — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 21, 2025

कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग

#WATCH | Delhi | Toxic foam seen floating on the Yamuna River in Kalindi Kunj. pic.twitter.com/nQZ1EhFCbd — ANI (@ANI) October 19, 2025

अखिलेश यादव ने दी चेतावनी

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार (BJP Government) पर नदी की सफाई के लिए आवंटित अरबों रुपये का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे नदी की स्थिति लगातार बिगड़ रही है.

उन्होंने कहा कि नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि हमारे देशवासियों के लिए भावनात्मक और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं. अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल जांच और कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

यमुना में केमिकल डालना कितना खतरनाक?

वहीं, डॉक्टरों ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है. उनका कहना है कि बिना उचित परीक्षण के यमुना में रसायन डालना जानलेवा हो सकता है. इससे त्वचा रोग, आंखों में जलन और यहां तक कि गंभीर बीमारियां जैसे कई संक्रमण हो सकते हैं.