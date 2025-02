Preity Zinta Slams Kerala Congress: 'फेक न्यूज फैलाना बंद करें': केरल कांग्रेस के ट्वीट पर भड़कीं प्रीति जिंटा, कर्जमाफी के बदले सोशल मीडिया अकाउंट सौंपने के आरोपों को किया खारिज

Preity Zinta Slams Kerala Congress: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा और केरल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. केरल कांग्रेस का दावा है कि प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपये का लोन माफ कर दिया गया. इसके बदले में उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को सौंप दिया है. इन आरोपों पर नाराजगी जताते हुए प्रीति ने इसे फर्जी खबर बताया और सभी से गलत सूचना न फैलाने की अपील की. ​​उन्होंने मीडिया और राजनीतिक दलों को फटकार लगाई.

प्रीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, "सच्चाई जाने बिना झूठी खबर फैलाना शर्मनाक है. मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाती हूं और मेरा कोई भी लोन माफ नहीं हुआ है. मैंने 10 साल पहले लिया गया लोन पूरा चुका दिया है."

No I operate my social media accounts my self and shame on you for promoting FAKE NEWS ! No one wrote off anything or any loan for me. I’m shocked that a political party or their representative is promoting fake news & indulging in vile gossip & click baits using my name &… https://t.co/cdnEvqnkYx

Good to know you're managing your own account, unlike other celebs who have handed theirs over to the notorious IT cell.

Thanks for the clarification, @realpreityzinta regarding your loan position. We are glad to accept mistakes if we have made any.

We shared the news as… https://t.co/4aouqLaWue

— Congress Kerala (@INCKerala) February 25, 2025