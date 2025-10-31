NDA Manifesto Bihar 2025: बिहार चुनाव से पहले NDA ने खोला वादों का पिटारा, नड्डा-नीतीश-मांझी ने जारी किया 'संकल्प पत्र'

(Photo : X)

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. सभी पार्टियाँ अपने-अपने वादों के साथ जनता के बीच जा रही हैं. इसी कड़ी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया गया है.

पटना के होटल मौर्य में हुए इस बड़े कार्यक्रम में NDA के सभी दिग्गज नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे. सभी ने मिलकर इस 'संकल्प पत्र' को लॉन्च किया.

किसानों के लिए 'कर्पूरी ठाकुर' के नाम पर नई योजना

इस घोषणापत्र में NDA ने कई वादे किए हैं, लेकिन एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए किया गया है. मंच से बताया गया कि केंद्र सरकार की 'किसान सम्मान निधि' (जिसमें किसानों को 6 हजार रुपए मिलते हैं) तो चल ही रही है, लेकिन बिहार में एक नई योजना 'कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' भी शुरू की जाएगी. इस योजना के लिए भी केंद्र सरकार मदद करेगी.

चुनाव प्रचार में उतरे मोदी, शाह और राहुल

घोषणापत्र से अलग, बिहार में चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है. गुरुवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तीनों ने बिहार के अलग-अलग हिस्सों में रैलियां कीं.

रैलियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला. पीएम मोदी ने RJD पर हमला बोलते हुए उनके शासनकाल को 'जंगल राज' बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय पार्टी के नेता शोरूम पर छापा मारकर गाड़ियां तक ले जाते थे.

वहीं, राहुल गांधी ने भी सरकार पर पलटवार किया. उन्होंने नालंदा और शेखपुरा की रैलियों में आरोप लगाया कि बिहार अब 'पेपर लीक' और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं (हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर) का दूसरा नाम बन गया है.

आगे भी जारी रहेगा रैलियों का दौर

चुनाव प्रचार का ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है. आने वाले दिनों में कई बड़े नेता रैलियां करने वाले हैं.