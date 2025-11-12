मुंबई में BMC चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण लॉटरी घोषित; शिंदे गुट का दावा; लाड़ली बहनें महानगर पालिका में शिवसेना को दिलाएंगी सत्ता

(Photo Credits Twitter)

BMC Election 2026: मुंबई नगर निगम (BMC) के चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है. क्योंकि मंगलवार को वार्ड आरक्षण की लॉटरी घोषित कर दी गई. इसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट ने दावा किया कि ‘लाड़ली बहनें’ शिवसेना को मुंबई महानगर पालिका में सत्ता दिलाएंगी.

शिवसेना का जीत के पीछे का तर्क

शिवसेना ने इस दावे के पीछे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला नगरसेविकाएँ शामिल हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: BMC चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए गाया गीत ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही…

शिवसेना के पास 128 वर्तमान-पूर्व नगरसेवकों की मजबूत टीम

शिवसेना की तरफ से कहा गया कि उनके पास मुंबई में 128 वर्तमान और पूर्व नगरसेवकों की मजबूत टीम है, जिसमें 62 महिला नगरसेविकाएँ शामिल हैं. जिसका फायदा शिवसेना को बड़ा फायदा होने वाला है.

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आघाड़ी की अच्छी पकड़ और राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे द्वारा लागू किया गया ‘लाड़की बहन’ मॉडल शिवसेना को महापालिका में सत्ता के बेहद करीब ला सकता है.

आरक्षण लॉटरी के नतीजे

बीएमसी के 227 वार्डों में से 114 वार्ड पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. लॉटरी में शिवसेना की अधिकांश महिला नगरसेविकाएँ अपने वार्ड सुरक्षित रखने में सफल रही हैं. इस कारण विशेषज्ञों का कहना है कि वार्ड आरक्षण लॉटरी शिवसेना के लिए फायदेमंद साबित हुई है.