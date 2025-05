गौरव गोगोई पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा आरोप – बोले, 'ISI के न्योते पर पाकिस्तान गए थे कांग्रेस सांसद'

असम की राजनीति में इन दिनों गरमाहट बढ़ गई है. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निमंत्रण पर वहां गए थे.

गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा –“गौरव गोगोई ISI के न्योते पर पाकिस्तान गए थे और मेरी समझ में वह वहां कोई प्रशिक्षण लेने गए थे. यह मामला मामूली नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.”

सरमा का कहना है कि गोगोई विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या किसी विश्वविद्यालय के बुलावे पर नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय के एक संदिग्ध निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप नहीं होंगे, बल्कि ठोस कार्रवाई की जाएगी.

सीएम सरमा ने बताया कि वह 10 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वह अपने दावों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश करेंगे. उन्होंने मीडिया से अपील की है कि तब तक इस मुद्दे पर उनसे सवाल न पूछे जाएं.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने में समय लग रहा है, जैसे दूतावासों से जानकारी मिलना. लेकिन एक बार सबूत सामने आ जाने के बाद, यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहेगा.

Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Gaurav Gogoi had gone to Pakistan in invitation of ISI. For the first time, I want to say that he went to Pakistan at the invitation of ISI. We have that document. He went there to receive training. Gaurav Gogoi went there after… pic.twitter.com/cx8EbkZvpR

