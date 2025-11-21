VIDEO: ‘गुटबाजी मेरे स्वभाव में नहीं’.. कर्नाटक में CM बदलने की अटकलों पर बोले DK शिवकुमार, माहौल को शांत करने की कोशिश

Karnataka Political Crisis: कर्नाटक की राजनीति इन दिनों तेज चर्चाओं से गर्म है, लेकिन डिप्टी CM DK शिवकुमार ने साफ कहा है कि वे किसी गुटबाज़ी में नहीं हैं और उनके लिए सभी 140 विधायक बराबर हैं. CM बदलने और कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच उन्होंने माहौल को शांत करने की कोशिश की.

'मेरे लिए सभी 140 विधायक बराबर हैं'

कैबिनेट बदलाव को लेकर MLAs की हलचल बढ़ी

DK शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद कैबिनेट में फेरबदल की बात की है, इसलिए कई विधायक दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. उनका कहना था कि मंत्री बनने की चाहत रखना स्वाभाविक है और हर विधायक को कांग्रेस हाईकमान से मिलने का अधिकार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे खुद किसी विधायक को अपने साथ लेकर नहीं गए हैं.

‘सभी 140 विधायक मंत्री पद के हकदार’

डिप्टी CM ने कहा कि पार्टी के सभी 140 विधायक मंत्री बनने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि सिद्धारमैया अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और वे खुद उन्हें पूरा समर्थन देंगे. शिवकुमार ने बताया कि कुछ नेताओं की मीटिंग या किसी के साथ डिनर होना कोई नई बात नहीं है, ऐसे बैठकें पिछले ढाई साल से लगातार चल रही हैं.

‘हाईकमान के फैसले ही अंतिम’.. बोले CM सिद्धारमैया

दूसरी ओर, CM सिद्धारमैया ने भी माहौल साफ करते हुए कहा कि कैबिनेट में बदलाव का फैसला पूरी तरह हाईकमान लेता है और वे उसके हर निर्देश का पालन करेंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि अगला बजट भी वे ही पेश करेंगे और फिलहाल उनका पद कहीं नहीं जा रहा है.

शिवकुमार ने अध्यक्ष पद छोड़ने की चर्चा पर दी प्रतिक्रिया

शिवकुमार ने KPCC अध्यक्ष पद छोड़ने के संकेत भले दिए हों, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की संगठनात्मक जिम्मेदारियों में आगे भी सक्रिय रहेंगे और पूरे नेतृत्व को मजबूत करते रहेंगे.

 