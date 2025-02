Delhi Election Results 2025: दिल्ली चुनाव में जीत के बाद BJP मुख्यालय पहुंचे अमित शाह, JP नड्डा, सहित ये नेता, हुआ भव्य स्वागत; VIDEO

Delhi Election Results 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जबरदस्त जीत मिली है। बीजेपी की जीत के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं. दिल्ली में मिली इस शानदार जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अन्य नेता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया.

वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब सात बजे पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और जीत पर आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. फिलहाल, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं. यह भी पढ़े: Delhi Election Results 2025: दिल्ली में BJP की ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी का पहला रिएक्शन, ‘जनशक्ति सर्वोपरि

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah arrives at BJP Headquarters in Delhi to celebrate the party's victory in #DelhiElections2025

BJP will form the government in Delhi; As of now, BJP has won 41 seats and is leading on 7 seats. pic.twitter.com/XjjWvwamOL

— ANI (@ANI) February 8, 2025