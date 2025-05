Akhilesh Vs Brajesh Pathak: डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, लखनऊ में 'अखिलेश यादव माफी मांगो' के लगे पोस्टर: VIDEO

Akhilesh Vs Brajesh Pathak: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में को एक पोस्टर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. इन पोस्टरों पर "अखिलेश यादव माफी मांगो" लिखा हुआ देखा गया. बताया जा रहा है कि यह विवाद समाजवादी पार्टी (सपा) के आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खड़ा हुआ है.

लखनऊ शहर में लगे इन पोस्टरों का वीडियो भी सामने आया है. पोस्टर को लेकर यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी के 'X' हैंडल से ब्रजेश पाठक के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे माहौल गर्म हो गया है. यह भी पढ़े: UP Politics: यूपी की राजनीति में गहराया ‘डीएनए’ विवाद, आमने-सामने आए बीजेपी और सपा; CM योगी ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया

#WATCH | A poster with 'Akhilesh Yadav maafi maango' written on it can be seen in Lucknow.

Samajwadi Party's 'X' handle allegedly made derogatory remarks against UP Deputy CM Brajesh Pathak. pic.twitter.com/MsUpNLOvX4

— ANI (@ANI) May 20, 2025