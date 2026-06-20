PM Kisan 23rd Installment: आज पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, जानें गुजरात समेत देश भर के किसानों को क्या मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits:ANI)

नई दिल्ली/तारकेश्वर, 20 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज (शनिवार) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त (23rd Instalment) जारी करेंगे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से होने वाले इस देशव्यापी हस्तांतरण के तहत ₹18,880 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता सीधे 9.44 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में जमा की जाएगी. इस योजना के तहत अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹4.28 लाख करोड़ से अधिक की सहायता मिल चुकी है. यह भी पढ़ें: PM Kisan 23rd Installment: कल जारी होगी पीएम किसान की 23वीं किस्त, इन 4 गलतियों के कारण रुक सकते हैं आपके ₹2,000

गुजरात में मनेगा 'पीएम किसान उत्सव दिवस'

इस राष्ट्रीय योजना के तहत गुजरात के भी 51.28 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उनके खातों में ₹1,025 करोड़ से अधिक की राशि क्रेडिट की जाएगी.

इस अवसर पर गुजरात में गांधीनगर के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय "पीएम किसान उत्सव दिवस" का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री जीतू वाघानी और राज्य मंत्री रमेश कटारा भी मौजूद रहेंगे.

पश्चिम बंगाल दिवस पर कृषि क्षेत्र को बड़ी सौगातें

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. विशेष रूप से आज 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' (West Bengal Day) भी है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बंगाली भाषा में पोस्ट कर राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई.

तारकेश्वर से किस्त जारी करने के साथ-साथ पीएम मोदी देश भर के किसानों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी करेंगे. इसके अलावा, वह कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 'एग्री स्टैक' (Agri Stack), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं, जो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मेहनती किसानों को संबल प्रदान करेंगी.

देश भर में होगा सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री के इस संबोधन और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि उपज मंडियों (मार्केट यार्ड), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में लाइव दिखाया जाएगा. ग्रामीण और तालुका स्तर पर भी किसानों के लिए इस प्रसारण को देखने के विशेष प्रबंध किए गए हैं.

अपने दौरे के दूसरे दिन, यानी 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के अवसर पर आयोजित मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग सत्र का नेतृत्व करेंगे.