PM Modi Joins Ranveer Singh’s ‘Dhurandhar’ Trend: पीएम मोदी भी हुए ‘धुरंधर’ ट्रेंड का हिस्सा, बीजेपी ने शेयर किया दमदार वीडियो; सोशल मीडिया पर मचा बवाल (Watch Viral Video)

PM Modi Joins Ranveer Singh’s ‘Dhurandhar’ Trend: सुपरहिट स्पाई-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का क्रेज अब राजनीति तक पहुंच गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वायरल ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स ने हाल ही में एक एडिटेड वीडियो साझा किया है, जिसमें फिल्म की स्टाइल और म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पीएम मोदी की एंट्री से और बढ़ा ‘धुरंधर’ का क्रेज
फिल्म ‘धुरंधर’ के थीम-आधारित वीडियो पहले से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे. अब बीजेपी द्वारा साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिल्म के स्टाइलिश विजुअल ट्रीटमेंट के साथ दिखाया गया है. इसके बाद यह ट्रेंड और ज्यादा चर्चा में आ गया है. फिल्म की लोकप्रियता केवल बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह राजनीतिक और सोशल मीडिया अभियानों का भी हिस्सा बनती नजर आ रही है.
फिल्म में भी दिखाए गए हैं पीएम मोदी के वास्तविक फुटेज
‘धुरंधर: द रिवेंज’ में वास्तविक राजनीतिक घटनाओं के फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है. फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के शपथ ग्रहण समारोह और 2016 की नोटबंदी घोषणा से जुड़े वास्तविक प्रसारण फुटेज शामिल किए गए हैं. इन दृश्यों को दर्शकों से थिएटरों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी. फिल्म में वास्तविक घटनाओं और काल्पनिक कहानी को एक साथ पेश करने की कोशिश की गई है.
धुरंधर ट्रेंड पर उतरे पीएम मोदी
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ओटीटी पर रिलीज हुई अनसेंसर्ड इंटरनेशनल कट
सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा के बीच फिल्म का अनसेंसर्ड इंटरनेशनल वर्जन ‘धुरंधर: द रिवेंज - रॉ एंड अनदेखा’ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है. यह वर्जन पांच भाषाओं - हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में उपलब्ध है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 52 मिनट बताया जा रहा है.
रणवीर सिंह की फिल्म ने की रिकॉर्ड कमाई
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धार ने किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है. थिएटर रिलीज के दौरान फिल्म में कई कट लगाए गए थे, लेकिन ओटीटी पर जारी इंटरनेशनल कट में लंबे एक्शन सीक्वेंस, अनम्यूटेड डायलॉग्स और पहले हटाए गए कई सीन फिर से जोड़े गए हैं.
सोशल मीडिया पर छाया ‘धुरंधर’ ट्रेंड
फिल्म का सिग्नेचर लुक और बैकग्राउंड ट्रैक अब सोशल मीडिया पर विभिन्न वीडियो एडिट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है. बीजेपी द्वारा साझा किया गया वीडियो इस ट्रेंड को नई ऊंचाई पर ले गया है और यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.