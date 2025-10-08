मुंबईकरों को PM मोदी का तोहफा, नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद Metro लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन, अब बिना रुके आरे JVLR से काफे परेड तक सफर संभव

(Photo Credits @MumbaiMetro3)

Mumbai Metro Line-3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी ने 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने आचार्य अत्रे चौक से काफे परेड के बीच मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का उद्घाटन किया. इस खास मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार समेत अन्य नेता मौजूद रहे.

आरे JVLR से बिना रुके कफ परेड तक कर सकते हैं सफ़र

यह मेट्रो लाइन पूरी तरह से भूमिगत है. इसके शुरू होने के बाद, अब यात्री आरे JVLR से बिना किसी रुकावट के सीधे दक्षिण मुंबई यानी काफे परेड तक आराम से पहुंच सकेंगे. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Airport: महाराष्ट्र को मिला एक और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, PM मोदी के हाथों नवी मुंबई एयरपोर्ट हुआ उद्घाटन, 19,650 करोड़ की लागत से बना; VIDEO

Metro लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन

#WATCH | Navi Mumbai | PM Modi inaugurates the final phase of Mumbai Metro Line-3 and 'Mumbai One' – India’s First Integrated Common Mobility App for 11 Public transport Operators (Video source: DD News) pic.twitter.com/Z3zrEwSpAq — ANI (@ANI) October 8, 2025

आचार्य अत्रे चौक से काफे परेड तक 11 स्टेशन

विज्ञान संग्रहालय (Science Museum)

महालक्ष्मी (Mahalaxmi)

जगन्नाथ शंकरशेट (Mumbai Central Interchange)

ग्रांट रोड (Grant Road)

गिरगांव (Girgaon)

कालबादेवी (Kalbadevi)

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)

हुतात्मा चौक (Hutatma Chowk)

चर्चगेट (Churchgate)

विधान भवन (Vidhan Bhavan)

काफे परेड (Cuffe Parade)

आरे JVLR से कफ परेड के बीच कुल कुल 27 स्टेशन

इस मेट्रो लाइन पर कुल 27 स्टेशन हैं, जिनमें जो पूरी तरह से भूमिगत है. सड़क मार्ग से आरे से काफे परेड तक का सफर लगभग 2 घंटे का होता है, जबकि मेट्रो लाइन 3 से यह सफर सिर्फ 54 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

37,270 करोड़ रुपये से अधिक की लागत

मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) का निर्माण 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना हुआ है. इसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जो काफे परेड से आरे JVLR तक फैली हुई है. यह लाइन मेट्रो मंत्रालय, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, आरबीआई जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंच को आसान बनाएगी.

रोजाना 13 लाख से अधिक यात्री कर सकेंगे सफर

अनुमान है कि इस लाइन पर रोजाना 13 लाख से ज्यादा यात्री सफर करेंगे. मेट्रो लाइन 3 नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई सेंट्रल, कालबादेवी, हुतात्मा चौक, विधान भवन, माहालक्ष्मी, चर्चगेट, CSMT, ग्रांट रोड, गिरगांव और काफे परेड जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

कितन होगा किराया