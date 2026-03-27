Petrol Price Today, March 27, 2026: राहत बरकरार; दिल्ली, मुंबई और नोएडा समेत आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल के दाम, देखें 27 मार्च की लेटेस्ट लिस्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: देश के प्रमुख शहरों में शुक्रवार, 27 मार्च 2026 की सुबह पेट्रोल की कीमतों (Petrol Prices) में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, इसके बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत बरकरार है. तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) (OMCs) ने आज भी पेट्रोल की खुदरा दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में आज, 27 मार्च को पेट्रोल की कीमतें देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Petrol Price Today, March 25, 2026: वैश्विक तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत, पेट्रोल की कीमतें स्थिर; जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है. वहीं, मुंबई अभी भी सबसे महंगे महानगरों में शामिल है, जहाँ पेट्रोल 103.54 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में भी कीमतें पिछले कई दिनों से स्थिर हैं.

तेल कंपनियों की रणनीति और वैश्विक दबाव

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां फिलहाल एक नपे-तुले मूल्य निर्धारण (Calibrated Pricing) की रणनीति अपना रही हैं. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा बोझ तुरंत उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय, कंपनियां अल्पकालिक अस्थिरता को खुद वहन कर रही हैं. यह दृष्टिकोण उन मार्जिन के कारण संभव हो पाया है जो कंपनियों ने कच्चे तेल की कीमतें कम रहने के दौरान बनाए थे.

अलग-अलग शहरों में कीमतों में अंतर क्यों?

भारत में ईंधन की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें कच्चे तेल की लागत, डॉलर-रुपया विनिमय दर, माल ढुलाई शुल्क और सरकारी टैक्स शामिल हैं. केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और अलग-अलग राज्यों द्वारा वसूला जाने वाला वैट (VAT) पेट्रोल की अंतिम कीमत का एक बड़ा हिस्सा होते हैं. इसी कारण हर शहर में पेट्रोल के दाम अलग-अलग होते हैं.

प्रमुख शहरों में पेट्रोल की दरें (प्रति लीटर) - 27 मार्च 2026

शहर पेट्रोल की कीमत (INR) हैदराबाद 107.46 कोलकाता 105.41 जयपुर 104.69 मुंबई 103.54 बेंगलुरु 102.99 चेन्नई 100.80 श्रीनगर 100.64 गुरुग्राम 95.51 नोएडा 94.88 दिल्ली 94.77 लखनऊ 94.69 अहमदाबाद 94.49

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, तो भविष्य में तेल कंपनियों पर कीमतों में संशोधन का दबाव बढ़ सकता है. फिलहाल, घरेलू स्तर पर स्थिरता उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है.