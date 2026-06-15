Patna School Closed: बिहार के पटना में भीषण गर्मी के चलते 20 जून तक कक्षा 5वीं तक के स्कूल बंद, प्रशासन का फैसला

Patna School Closed: बिहार की राजधानी पटना में गर्मी की छुट्टियों के बाद 15 जून से स्कूल दोबारा खुल गए हैं, लेकिन भीषण गर्मी और तपिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों को बड़ी राहत दी है. पटना के जिलाधिकारी (DM) डॉ. त्यागराजन एसएम ने कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 20 जून 2026 तक पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया है. व्यक्तिगत वित्त (Personal Finance) के नजरिए से देखें तो अचानक हुए इस फैसले से अभिभावकों को बच्चों के पूल और वैन जैसे परिवहन शुल्कों और देखरेख के प्रबंधन को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ रहा है. हालांकि, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर इस कदम का स्वागत किया जा रहा है.
डीएम ने जारी किया आदेश
पटना जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिले में अत्यधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. इसी वजह से प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 20 जून तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
बड़ी कक्षाओं के समय में हुआ बदलाव
कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने के साथ ही प्रशासन ने कक्षा 6टीं से 8वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वरिष्ठ कक्षाओं के छात्रों को चिलचिलाती धूप और लू से बचाने के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है. अब इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह के समय ही किया जा सकेगा, ताकि दोपहर की तीव्र धूप शुरू होने से पहले बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट सकें.
बिहार के अन्य जिलों का भी ऐसा ही हाल
केवल पटना ही नहीं, बल्कि बिहार के कई अन्य जिले भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. इससे पहले मई के आखिरी हफ्तों में भी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि वैशाली और सारण जैसे जिलों में प्रशासन को कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद करना पड़ा था. इसके अलावा अरवल जिले में भी पूर्व में कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं. राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
मानसून की सुस्त रफ्तार बनी आफत
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की रेखा फिलहाल मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है. हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की आंधी और बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिले अभी भी उमस और भारी गर्मी से तप रहे हैं. बीच में हुई हल्की छिटपुट वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जरूर दी है, लेकिन जब तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, तब तक राहत मिलने की उम्मीद कम है.