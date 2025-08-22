Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, पेड़ के सहारे दीवार फांदकर अंदर घुसा युवक

(Photo Credits: X)

Parliament Security Breach: संसद भवन (Parliament House) की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी है. शुक्रवार को एक शख्स पेड़ पर चढ़ते हुए दीवार फांदकर अंदर घुस गया. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. यह घटना संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) के समाप्त होने के एक दिन बाद हुई है. बताया जा रहा है कि एक शख्स पेड़ के सहारे दीवार पर चढ़ा और फिर संसद भवन परिसर के अंदर कूद गया. रेल भवन की तरफ से इस व्यक्ति ने दीवार फांदी. इसके बाद वह नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया. वह सुबह करीब 6.30 बजे संसद भवन में घुसा. उस शख्स को वहां घुमते हुए देखकर संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया.

सुरक्षा में सेंध की एक ऐसी ही घटना पिछले साल भी हुई थी, जब 20 साल की उम्र का एक व्यक्ति संसद भवन एनेक्सी में घुस गया था. इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति, जो शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने हुए था, सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा पकड़े हुए दिखाई दे रहा था. तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु (Objectionable Item) नहीं मिली. यह भी पढ़ें : कोलकाता की सड़कों पर खीरे के छिलके बेचता दिखा शख्स, Viral Video देख लोग बोल- ‘नया बिजनेस शुरू’

2023 में भी संसद हमले (Parliament Attack) के बरसी के दिन भारी सुरक्षा चूक की घटना हुई. सागर शर्मा और मनोरंजन डी, दो युवक संसद में जारी कार्यवाही के बीच लोकसभा कक्ष में घुस गए थे. इन लोगों ने संसद में दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद लोकसभा कक्ष के अंदर पीले रंग का धुआं छोड़ा था. हालांकि, सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों को दबोच लिया. उसी समय, संसद के बाहर नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने भी पीले रंग का धुआं छोड़ा था.

इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई. अन्य दो आरोपियों में महेश कुमावत और ललित झा शामिल थे. ललित झा को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जाता है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चूक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 900 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की थी.