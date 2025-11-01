Pappu Yadav on CM Nitish: '20 साल से बिहार को बर्बाद कर रहे', पप्पू यादव का सीएम नीतीश के वीडियो संदेश पर पलटवार

वैशाली, 1 नवंबर : बिहार (Bihar) के पूर्णिया से सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं. पप्पू यादव ने अपराधियों को टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "अपराधी ही चुनाव लड़ रहे हैं. सारे अपराधी मंत्री बन जाते हैं, माफिया और अमीरों को चुनाव टिकट दे दिए जाते हैं. फिर नेता उनके इर्द-गिर्द घूमकर राजनीतिक रस्में निभाते हैं. अगर सिर्फ अमीरों और माफियाओं को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तो बिहार की हालत कौन सुधारेगा?"

पप्पू यादव ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को 'दो किलो का छोकरा' और 'चोर' कहा. पूर्णिया के सांसद ने कहा, "जीतन राम मांझी मेरे पिता की तरह हैं, लेकिन ऐसी भाषा मर्यादा के खिलाफ है. उनका भी बेटा है." पप्पू यादव ने आगे कहा, "शीशे के घर में रहकर पत्थर फेंकते हैं. चोर कौन है, यह तो कानून तय करेगा, लेकिन यह भी क्या आप ही तय कर देंगे? जब लालू प्रसाद यादव ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, क्या तब चोर नजर नहीं आया? सिर्फ आज ही चोर नजर आता है."

इससे पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया. उन्होंने कहा, "आपने मुझे 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है. जब हमने पदभार संभाला, तो बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था. तब से, हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा की है. चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो या महादलित हो, सबके लिए काम किया गया है. मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया. अब, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बल्कि सम्मान है."

उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार का विकास ला सकता है. केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफी तेजी आई है. इस दौरान, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की.