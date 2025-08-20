Rajiv Gandhi Jayanti: ‘पापा, आपके सपने को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य’, पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि
Credit-(X,@ANI)

नई दिल्ली, 20 अगस्त : भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पिता के सपने को पूरा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, "एक ऐसा भारत, जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां सद्भावना हो, लोकतंत्र और संविधान से देश मजबूती से खड़ा हो. पापा, आपके देखे इस सपने को पूरा करना ही मेरा जीवन लक्ष्य है."

दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कहा, "राजीव गांधी ने देश के लिए वो काम किए हैं जो कोई और कर नहीं सकता. ऐसे समय में जब संविधान और लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो तो पूर्व पीएम हमें ताकत देते हैं ताकि हम देश की रक्षा कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें." यह भी पढ़े : Tamil Nadu Cyclone Warning: आईएमडी ने तमिलनाडु के बंदरगाहों में चक्रवात की चेतावनी जारी की

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 'एक्स' पर लिखा, "भारत रत्न’ राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं. प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उन्होंने दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील विचारों के माध्यम से देश को आधुनिक दृष्टि दी और भारत को 21वीं सदी की सोच से जोड़ा. लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था और सशक्तिकरण की भावना को साकार करते हुए उन्होंने पंचायती राज को मज़बूत किया तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाया. आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने प्रगति के नए मार्ग खोले और आज के भारत में भी उनके विचारों व कार्यों की अमिट छाप स्पष्ट दिखाई देती है. उनकी सोच और योगदान देश के दिलों में सदैव जीवित रहेंगे."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "तकनीकी भारत के शिल्पकार, संचार क्रांति के जनक, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर भावपूर्ण नमन. वे ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को शिक्षा, संचार और नेतृत्व के अवसर दिए. कंप्यूटर और दूरसंचार की क्रांति, पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था और नवोदय विद्यालय इसके उदाहरण हैं. मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला."