Attack in Jammu: जम्मू एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक की कोशिश, पाकिस्तान के हार वार को नाकाम कर रही सेना

Attack in Jammu: गुरुवार रात जम्मू-कश्मीर के एयरपोर्ट क्षेत्र में जोरदार धमाके सुने गए, जिसके बाद शहर भर में ब्लैकआउट कर दिया गया. पाकिस्तान की ओर से 8 मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया. इस मिसाइल हमले में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. मिसाइलें जमीन तक पहुंच ही नहीं पाईं और उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया गया. मिसाइल खतरे के बीच जम्मू शहर में जंगी सायरन बजाए गए. प्रशासन ने सभी नागरिकों को घरों में रहने का आदेश दिया. किश्तवाड़ और जम्मू डिवीजन में भी पूर्ण ब्लैकआउट किया गया. पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

Pakistan Attack Jammu: जम्मू-कश्मीर में मिसाइल-ड्रोन हमलों के साथ गोलीबारी; सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब.

भारत ने हाल ही में "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके जवाब में पाकिस्तान ने अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, लुधियाना, भुज और चंडीगढ़ समेत 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि, भारत की मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड और UAS काउंटर सिस्टम ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया.

#WATCH | J&K | A complete blackout has been enforced in Samba of Jammu Division and sirens can be heard. pic.twitter.com/36CXykChOD

— ANI (@ANI) May 8, 2025