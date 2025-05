Pakistan Attack Jammu: जम्मू-कश्मीर में मिसाइल-ड्रोन हमलों के साथ गोलीबारी; सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जम्मू एयरस्ट्रिप पर रॉकेट दागा गया है और सांबा सेक्टर में भारी गोलाबारी की जा रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जम्मू, आरएसपुरा और अखनूर जैसे क्षेत्रों में ब्लैकआउट (बिजली कटौती) कर दिया गया है और सायरन बजाए जा रहे हैं. नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई है. उधर कुपवाड़ा में भी भारी गोलीबारी और गोलाबारी की खबरें हैं. सतवारी सैन्य कैंप को भी निशाना बनाया गया है. इसके जवाब में भारत की मजबूत सुरक्षा प्रणाली ने अपना असर दिखाया.

भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान की तरफ से दागी गई 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया. यह मिसाइलें रिहायशी इलाकों की तरफ भेजी गई थीं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की तत्परता से बड़ा नुकसान टल गया.

#WATCH | Sirens being heard in Akhnoor, Jammu and Kashmir

