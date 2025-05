VIDEO: 'डरे हुए कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागा पाकिस्तान', अमेरिका के पूर्व अधिकारी का बड़ा खुलासा

वॉशिंगटन (अमेरिका), 15 मई: भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका के एक पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तान की हालत पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि "भारत के हमले के बाद पाकिस्तान डरे हुए कुत्ते की तरह अपनी दुम दबाकर भाग गया."

माइकल रुबिन, जो इस समय अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट में वरिष्ठ विश्लेषक हैं, ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को बुरी तरह नाकाम कर दिया.

रुबिन ने कहा, "भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर जीत हासिल की है. पाकिस्तान अब दुनिया की नजरों में आतंकियों का संरक्षक बनकर सामने आया है." उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया. इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के आतंकी शामिल थे.

हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलेबारी और ड्रोन हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत ने कड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयरबेस, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के लिए गुहार लगाई.

रुबिन ने चुटकी लेते हुए कहा, "पाकिस्तानी सेना हमेशा यह मान लेती है कि वह जीत गई, भले ही हर युद्ध उसी ने शुरू किया और हार भी उसी की हुई हो. लेकिन इस बार सच्चाई से भागना मुश्किल है."

रुबिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में हिस्सा लेते हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि आतंकी और सेना में कोई फर्क नहीं है. उन्होंने कहा, "अब दुनिया पाकिस्तान से पूछेगी कि वो अपने सिस्टम में फैले सड़ांध को कब साफ करेगा?"

