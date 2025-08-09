रक्षाबंधन पर तिब्बती महिला संघ और भारत तिब्बत सहयोग मंच की बहनों ने मोहन भागवत को बांधी राखी

(Photo Credits ANI)

नागपुर, 9 अगस्त : देशभर में शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित इस त्योहार पर नागपुर में क्षेत्रीय तिब्बतियन महिला संघ और भारत तिब्बत सहयोग मंच की बहनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत को राखी बांधी.

नागपुर में क्षेत्रीय तिब्बतियन महिला संघ और भारत-तिब्बत सहयोग मंच की बहनों ने मोहन भागवत को राखी बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की. इस अवसर पर राष्ट्र सेविका समिति, महल परिसर निवासी एवं दिशा 30 की बहनों ने भी मोहन भागवत की कलाई पर राखी बांधकर शुभकामनाएं दी. इससे पहले, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर भी रक्षाबंधन की रौनक देखने को मिली. विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी और उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ी ही आत्मीयता के साथ सभी छात्राओं का स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया. यह भी पढ़ें : ‘एसआईआर को सिर्फ जनता के बीच मुद्दा बनाना चाहता विपक्ष’, उपेंद्र कुशवाहा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला

रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जवानों को भी बच्चियों ने राखी बांधकर सम्मानित किया. संस्कृति फाउंडेशन के स्वयंसेवकों और बच्चों ने बाइसन डिवीजन के सैनिकों के साथ यह पर्व मनाया. दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “रक्षाबंधन पर हमारे सैनिक कभी अपने परिवार से दूर नहीं होते. यह हार्दिक समर्पण, सम्मान और स्नेह का बंधन राष्ट्र निर्माण में हमारे संकल्प को और मजबूत करता है.”

इसके अलावा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी नन्हीं बच्चियों ने राखी बांधकर सम्मानित किया. सेना प्रमुख का हाथ, जो देश की रक्षा का प्रतीक है, पवित्र राखियों से सज गया. यह दृश्य इस बात का प्रतीक बना कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है और देशवासियों का भरोसा अटूट है. रक्षाबंधन पर्व का सार बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की प्रार्थना तथा भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का वचन है. इस वर्ष यह पर्व केवल रिश्तों का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बंधन का भी प्रतीक बन गया.