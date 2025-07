Odisha Bandh Today: बालासोर में छात्रा की आत्मदाह के बाद राज्य में आक्रोश, विरोध-प्रदर्शन के बीच ओडिशा आज बंद; रेल और यातायात सेवाएं प्रभावित; VIDEOS

Odisha Bandh Today: ओडिशा के बालासोर जिले में स्थित फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्मदाह किए जाने के बाद पूरे राज्य में भारी आक्रोश फैल गया है. कांग्रेस सहित विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने आज 17 जुलाई को 'ओडिशा बंद' का आह्वान किया, जिसका प्रदेश में रेल से लेकर यातायात्रा पर व्यापक असर देखने को मिल रहा हैं.

राज्य में सुबह से ही प्रमुख शहरों भुवनेश्वर, बालासोर, कटक, पुरी और राउरकेला समेत कई इलाकों में दुकानें बंद दिखीं, सड़कों पर केवल विपक्षी नेता और छात्र संगठन प्रदर्शन करते नजर आए. लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराज़गी देखी गई. यह भी पढ़े: Balasore Student Self-Immolation Case: राहुल गांधी ने बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के पिता से बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिया

#WATCH | Odisha | Shops remain closed in Bhadrak as several opposition parties are observing an Odisha bandh today in protest against the death of a student of Fakir Mohan (Autonomous) College by self-immolation. pic.twitter.com/MVGHOPczAt

पुरी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस और अन्य दलों ने विरोध प्रदर्शन किया. वहीं भुवनेश्वर में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

#WATCH | Puri, Odisha: Railway police remove opposition party workers from the railway tracks in Puri as they protest against the state government over the death of a student of Fakir Mohan College by self-immolation. pic.twitter.com/bd7J0KcE7b

— ANI (@ANI) July 17, 2025