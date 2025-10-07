Kal Ka Mausam, 8 October: दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें लेटेस्ट वेदर अपडेट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 8 October: भारत के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है. पहाड़ी राज्यों में ठंड का एहसास भी होने लगा है. उच्च पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने बताया कि समूचे उत्तर भारत में ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई है. इसी वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हुई है. उत्तर और मध्य भारत में 8 अक्टूबर को कई इलाकों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. इसके बाद बारिश में कमी का अनुमान है. आइये जानते हैं कल देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट और मौसम सुहाना हो गया है. हालांकि बारिश के कारण सड़कों पर जाम बना हुआ है. IMD के अनुसार, बुधवार 8 अक्टूबर को हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 9 और 10 अक्टूबर को आसमान साफ रहने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में सोमवार शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. लखनऊ समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और रात में भी बूंदाबांदी रही. 8 अक्टूबर से तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि शुरू होगी, जो 12 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में 8 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30–40 किमी/घंटा) चल सकती हैं. IMD के अनुसार, बारिश के बाद मौसम साफ होगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में भारी बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. IMD के अनुसार, अगले दो दिनों में मौसम में सुधार की उम्मीद है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 8 अक्टूबर को बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा में अगले 5–6 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी. तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30–40 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 7 से 11 अक्टूबर के बीच मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 8 अक्टूबर को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है. शेष स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

राज्य मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक गुजरात में मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तरी गुजरात के कुछ इलाकों में, खासकर 9 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है.