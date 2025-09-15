'Assistant to My Wife': नोएडा के अनिल बवेजा का LinkedIn टाइटल हुआ VIRAL, लोगों ने की ईमानदारी की तारीफ

Anil Baweja LinkedIn Profile (Photo- @anil-baveja/linkedin)

Anil Baweja LinkedIn Profile: प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन (LinkedIn) पर अक्सर लोग अपनी प्रोफाइल को लेकर गंभीर रहते हैं और बड़े-बड़े जॉब टाइटल्स से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन नोएडा निवासी अनिल बावेजा ने कुछ अलग किया. उन्होंने अपने पद के टाइटल में लिखा है, "Assistant to My Wife" यानी "पत्नी का सहायक". उनका ईमानदार और मजाकिया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

नोएडा के अनिल बवेजा का 'लिंक्डइन' टाइटल वायरल

कॉर्पोरेट से घरेलू जीवन तक का सफर

अनिल बावेजा (Anil Baweja LinkedIn) के पूरे प्रोफाइल को सर्च करने पर पता चलता है कि उनका करियर काफी शानदार रहा है. उन्होंने होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) में करीब 16 साल काम किया और वहां मार्केटिंग एवं स्ट्रैटेजी विभाग (Marketing & Strategy Department) के ऑपरेटिंग हेड के पद तक पहुंचे. इसके बाद भी वे ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) में एक वरिष्ठ पद पर रहे.

लेकिन अगस्त 2023 में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को अलविदा कह दिया और अपने लिंक्डइन पर एक नया टाइटल डाला, "Assistant to My Wife".

सोशल मीडिया पर मिली तारीफ

लोगों को उनकी नई पहचान इतनी पसंद आई कि यह कुछ ही देर में वायरल हो गई. रेडिट (Reddit) पर उनकी प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, जिसके बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, "यह पागलपन नहीं, कमाल है." तो किसी ने कहा, "सच बोलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं."

एक यूजर ने मजाक में लिखा, "यह मेरे पति का भी फुल टाइम जॉब है, बस Performance Review थोड़ा टेढ़ा होता है."

लोगों को यह खास क्यों लगा?

आज के जमाने में, जहां लिंक्डइन पर ज्यादातर लोग अपनी हैसियत को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, वहीं अनिल बावेजा का यह कदम काफी लेटेस्ट और ईमानदारी भरा लगा. लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया और कहा कि घरेलू जिम्मेदारियां निभाना कॉर्पोरेट जॉब जितना ही जरूरी है.

अनिल का यह अनोखा जॉब टाइटल (Job Titles) भले ही मजेदार हो, लेकिन यह दर्शाता है कि जिंदगी की प्राथमिकताओं को ईमानदारी से स्वीकार करना भी एक आर्ट्स है.