Noida: नोएडा में पार्किंग विवाद में 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, आईआईटी पासआउट पड़ोसी इंजीनियर गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नोएडा, 20 जून: दिल्ली (Delhi) से सटे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाईटेक शहर नोएडा (Noida) से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र के सेक्टर-15 में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की जान चली गई. पुलिस के अनुसार, कार और मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुई बहस इतनी बढ़ गई कि एक 30 वर्षीय युवक ने गुस्से में आकर अपने 77 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोसी को जोर से धक्का दे दिया. जमीन पर गिरने के कारण बुजुर्ग को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक नामी आईआईटी (IIT) संस्थान से पासआउट इंजीनियर है. यह भी पढ़ें: Bhiwandi Food Poisoning: भिवंडी में 'फेमस शावरमा' स्टॉल का खाना खाकर 80 लोग अस्पताल में भर्ती, फूड पॉइजनिंग के बाद प्रशासन सख्त

ऑफिस से लौटने पर बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक बुजुर्ग की पहचान प्रकाश चंद्र (77 वर्ष) के रूप में हुई है, जो एक बैंक से सेवानिवृत्त (Retired) अधिकारी थे और सेक्टर-15 के बी-ब्लॉक में अपने परिवार के साथ रहते थे. उनके ठीक बगल वाले मकान में 30 वर्षीय युवक अंश गोयल रहता है, जो आईआईटी से ग्रेजुएट है और एक निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत है. दोनों परिवारों के बीच घरों के सामने स्थित कॉमन ओपन स्पेस में गाड़ियां खड़ी करने को लेकर काफी समय से पुराना विवाद चल रहा था.

घटना गुरुवार (18 जून) रात करीब 10 बजे की है, जब अंश गोयल अपने दफ्तर से मोटरसाइकिल से घर लौटा. वह अपनी बाइक को प्रकाश चंद्र के घर के बाहर उनके दोपहिया वाहन के ठीक बगल में पार्क करने लगा, जिस पर बुजुर्ग प्रकाश चंद्र ने आपत्ति जताई. देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.

धक्के से गिरे बुजुर्ग, अस्पताल में तोड़ा दम

थाना फेज-1 के प्रभारी (SHO) अमित कुमार मान ने बताया कि बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि अंश गोयल ने अपना आपा खो दिया और प्रकाश चंद्र के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें जोर से धक्का दे दिया. अचानक लगे इस धक्के के कारण बुजुर्ग अपना संतुलन खो बैठे और सड़क पर पीठ के बल गिर गए, जिससे उनकी कोहनी, हाथ और सिर में गंभीर चोटें आईं.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) मनीषा सिंह का बयान: "चीख-पुकार सुनकर बुजुर्ग के परिजन तुरंत घर से बाहर आए। अस्पताल ले जाते समय प्रकाश चंद्र होश में थे और अपने परिवार से बात भी कर रहे थे. उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सेक्टर-27 स्थित कैलाश अस्पताल रेफर कर दिया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका ईसीजी (ECG) भी किया और इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात करीब 2:30 बजे उनकी स्थिति अचानक बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर अंदरूनी चोट (Internal Head Injury) लगी थी."

आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इंजीनियर अंश गोयल को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या - Culpable Homicide not amounting to murder) और धारा 352(3) (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. पुलिस फिलहाल घटनास्थल के आस-पास के चश्मदीदों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है ताकि घटना के सही क्रम का पूरी तरह से पता लगाया जा सके.

शहरी इलाकों में पार्किंग और मामूली सड़क विवादों में हिंसा के बढ़ते मामले कानून व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं और बुजुर्गों व संवेदनशील नागरिकों के प्रति संयम बरतें.