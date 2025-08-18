Ghaziabad News: 'अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं': UP Police के सिपाही ने लगाया ऐसा Whatsapp Status, हो गया सस्पेंड

Photo- @NHRF_President/X

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मधुबन बापूधाम थाने (Madhuban Bapudham Police Station) में तैनात कांस्टेबल सुहैल खान (Constable Suhail Khan) पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है. जानकारी के अनुसार, सिपाही ने एक मंदिर में खड़े होकर 18 सेकंड का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट (Social Media Posts) कर दिया. इसमें वह मंदिर में खड़े दिखाई दे रहे हैं और बैकग्राउंड में डायलॉग बज रहा है, "अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है.'' इस पोस्ट के वायरल (Viral Video) होने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया.

कांस्टेबल की विवादित पोस्ट पर हंगामा

कड़ी कार्रवाई की मांग

हालांकि, हिंदू संगठनों (Hindu Organizations) ने इस कार्रवाई को बेहद हल्का बताते हुए नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी द्वारा ऐसा कदम बेहद आपत्तिजनक है और यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.

उनका साफ कहना है कि लाइन हाजिरी कोई सजा नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए. ताकि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

मामले की जांच जारी

वहीं, पुलिस विभाग (UP Police Department) का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इस बीच, सोशल मीडिया पर भी लोग बंटे हुए हैं. कुछ लोग कांस्टेबल की हरकत को गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं.

अब देखना यह है कि इस विवाद के बाद गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) क्या बड़ा कदम उठाती है और सुहैल खान के खिलाफ किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है. फिलहाल, यह मामला स्थानीय स्तर से लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.