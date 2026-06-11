NITI Aayog Governing Council Meeting 2026: आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

NITI Aayog Governing Council Meeting 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग (NITI Aayog) की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस वर्ष बैठक की थीम 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास' रखी गई है. इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के समग्र विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है, चाहे उसकी आयु, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो. NITI Aayog Meet: नीति आयोग की बैठक में शामिल होने कल दिल्ली जाएंगे तमिलनाडु के सीएम विजय; सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की संभावना

आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में इस विजन को जमीन पर उतारने और प्रत्येक नागरिक तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए ठोस और मापनीय रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी हिस्सा लेंगे.

बैठक में समावेशी मानव विकास ढांचे पर विचार-विमर्श होगा, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. इनमें बुनियादी मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा शामिल हैं.

इसके अलावा देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी. बैठक में सुशासन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों के माध्यम से विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जाएगा.

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी. सम्मेलन में प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे पांच प्रमुख विषयों पर सुझाव दिए गए थे.

इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होंगे.

इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे. मुख्यमंत्री बनने के बाद राजधानी का यह उनका दूसरा दौरा है. सूत्रों के अनुसार, वह बैठक में तमिलनाडु की प्राथमिकताओं और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को परिषद के समक्ष रखेंगे. वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने और राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक के विकास और हितों से जुड़े विषयों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे.