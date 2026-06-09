NITI Aayog Meet: नीति आयोग की बैठक में शामिल होने कल दिल्ली जाएंगे तमिलनाडु के सीएम विजय; सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की संभावना

सी. जोसेफ विजय (Photo Credits: IANS)

चेन्नई, 9 जून: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (Tamil Nadu Chief Minister) सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली (New Delhi) के तीन दिवसीय दौरे पर रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मुख्यमंत्री विजय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली नीति आयोग (NITI Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की आगामी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी का यह उनका दूसरा आधिकारिक दौरा होगा. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा को लेकर देश के राजनैतिक हलकों में उत्सुकता काफी बढ़ गई है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में राज्य की मांगों को रखने के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय द्वारा दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के भी स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के नए सीएम जोसेफ विजय का पहला दिल्ली दौरा: 27 मई को पीएम मोदी से मुलाकात संभव; JNU में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

निजी विमान से कल सुबह दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान

आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय बुधवार (10 जून) सुबह करीब 8 बजे चेन्नई हवाई अड्डे से एक निजी विमान (Private Aircraft) के जरिए नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे. तीन दिनों के इस प्रवास के दौरान उनका मुख्य एजेंडा 11 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के वित्तीय और ढांचागत विकास से जुड़े नीतिगत मुद्दों को मजबूती से उठाना है.

केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत प्राथमिकताओं, आर्थिक विकास, सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग की यह गवर्निंग काउंसिल बैठक एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है. इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के शामिल होने की उम्मीद है.

सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात पर टिकीं राजनीतिक सर्कल की नजरें

इस प्रशासनिक दौरे के बीच राजनीतिक विश्लेषक मुख्यमंत्री विजय के संभावित राजनीतिक संपर्कों को बेहद बारीकी से देख रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली प्रवास के दौरान विजय द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of the Opposition) राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से विशेष मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली यह संभावित बैठक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक समीकरणों, आगामी नीतिगत रणनीतियों और दोनों दलों के आपसी तालमेल को और सुदृढ़ करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

27 मई को हुआ था पहला दिल्ली दौरा; पीएम मोदी को सौंपा था ज्ञापन

इससे पहले, मुख्यमंत्री कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 27 मई को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली गए थे. उस दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और राज्य की प्रमुख मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन (Memorandum) सौंपा था.

उस मुलाकात में मुख्यमंत्री विजय ने कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना (Mekedatu Dam Project) को विधिक मंजूरी न देने और तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक स्थाई समाधान खोजने जैसी महत्वपूर्ण मांगें केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाई थीं. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और बजटीय सहायता पर चर्चा की थी. हालांकि, अपने उस पहले दौरे के दौरान कांग्रेस समर्थित सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद विजय ने सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की थी, जिसके चलते इस दूसरे दौरे को लेकर राजनीतिक कयासबाजी काफी तेज है.