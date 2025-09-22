PM Ujjwala Yojana: नवरात्रि पर महिलाओं को मोदी सरकार का तोहफा, उज्जवला योजना के तहत मिलेंगी 25 लाख नई मुफ्त गैस कनेक्शन; VIDEO

PM Ujjwala Yojana: नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एक बड़ा उपहार दिया है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 25 लाख नए मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह निर्णय माताओं-बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सरकार के संकल्प को और मजबूत करता है. इस कदम के साथ, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों की संख्या 10.33 करोड़ से बढ़कर 10.60 करोड़ हो जाएगी.

प्रत्येक नए कनेक्शन पर ₹2,050 खर्च करेगी सरकार

वहीं आगे पूरी ने कहा कि प्रत्येक नए कनेक्शन पर सरकार ₹2,050 खर्च करेगी, जिसके तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य जरूरी उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. यह योजना न केवल रसोई को स्वच्छ और सुविधाजनक बनाती है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी बेहतर बनाती है. यह भी पढ़े: PM Ujjwala Yojana: दिवाली से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार का तोहफा, LPG गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी के बजाय अब 300 मिलेगा

नवरात्रि पर महिलाओं को मोदी सरकार का तोहफा

#WATCH | Delhi | Union Minister Hardeep Singh Puri says, "I heartily thank the Prime Minister on behalf of all the people of the country, especially women. Navratri and Durga Puja have begun today. PM Narendra Modi had decided that clean cooking fuel should be easily available to… pic.twitter.com/mFF9aq2PWH — ANI (@ANI) September 22, 2025

उज्ज्वला योजना के बारे में

उज्ज्वला योजना भारत की सबसे प्रभावशाली सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है. यह योजना महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाई है. योजना के तहत वर्तमान में 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को ₹300 की सब्सिडी के साथ मात्र ₹553 में सिलेंडर रिफिल की सुविधा मिल रही है, जो विश्व के कई एलपीजी उत्पादक देशों की तुलना में सबसे कम कीमत है.

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सम्मान

पूरी ने कह कि यह योजना सिर्फ गैस कनेक्शन तक सीमित नहीं है. यह महिलाओं को धुएं से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य और समय की बचत प्रदान करती है. जैसा कि पुरी ने अपने ट्वीट में कहा, "अब आँखों में जलन नहीं, खुशियों की मुस्कुराहट है; सांसों में धुआं नहीं, सेहत की खिलखिलाहट है. यह योजना परिवारों के भविष्य को उज्जवल बनाने और नारी शक्ति को सम्मान देने का एक जीवंत उदाहरण है.