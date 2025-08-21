Navi Mumbai Building Roof Collapse: नवी मुंबई के नेरुल में बारिश के बीच हादसा, इमारत की छत का स्लैब गिरने से गर्भवती महिला जख्मी; VIDEO

(Photo Credits Midday)

Navi Mumbai building Roof Collapse: महाराष्ट्र में जारी बारिश के बीच नवी मुंबई के नेरुल स्थित एनएल-2 विघ्नहर्ता सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में बुधवार को हादसा हो गया. सुबह करीब 5:30 बजे एक गर्भवती 22 वर्षीय महिला की छत का स्लैब गिरने से वह घायल हो गईं. महिला का नाम अर्जे उस्मान अली है. वह सुबह सो रही थीं, तभी अचानक छत का स्लैब उनके ऊपर गिर पड़ा.

तेज आवाज के बाद स्लैब का मलबा नीचे गिरा

महिला ने अपने बारे में बताया, "मुझे तेज आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में छत गिर गई. चोट लगने से मेरे सिर से खून बहने लगा. मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं गर्भवती थी, शुक्र है कि पड़ोसियों ने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया. हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मलबा गिरने की स्थिति साफ देखी जा सकती है. यह भी पढ़े: Thane Building Roof Collapse: ठाणे के कलवा में हादसा, बिल्डिंग की छत गिरने से एक ही परिवार के तीन लोग जख्मी, 100 अन्य को बचाया गया

हादसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल

A 22-year-old pregnant woman in Navi Mumbai had a narrow escape after the ceiling of her flat collapsed at Nerul’s NL-2 Vighnaharta Co-operative Housing Society early Wednesday morning. She sustained head injuries and received six stitches before being discharged from the… pic.twitter.com/B9VPM6wWlN — Mid Day (@mid_day) August 21, 2025

पति फर्श पर सोया था, इसलिए बच गया

महिला के पति उमर अली ने बताया, "वह फर्श पर सो रहा था, जबकि मेरी पत्नी बिस्तर पर थी. छत उसके ऊपर गिरी और वह खून बहाने लगी. अर्जे को पहले नेरुल के मीना ताई ठाकरे अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर उन्हें NMMC अस्पताल, वाशी में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें छह टांके लगाए और डिस्चार्ज किया.

इमारत खतरनाक घोषित

रहवासियों के अनुसार, इमारत को पहले ही खतरनाक (C1) घोषित किया गया था और इसका पुनर्विकास लंबित है। हादसे के बाद एक गवाह निखिल गावड़े ने बताया कि पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश ने इमारत की संरचना को और कमजोर कर दिया, जिससे यह हादसा हुआ.