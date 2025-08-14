राहुल गांधी 'वोट अधिकार यात्रा' के जिला समन्वयकों में बिहार के नेताओं का नाम नहीं, भाजपा-जदयू ने उठाए सवाल

Credit-(X,@ANI)

पटना, 14 अगस्त : कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के 17 अगस्त से प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा और जदयू ने जोरदार निशाना साधा है. इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि यह यात्रा बिहार के मतदाताओं के मतदान अधिकार को लेकर है, लेकिन इस यात्रा के जिला समन्वयकों की सूची में एक भी बिहार के नेता का नाम नहीं है.

दरअसल, राहुल गांधी की यह यात्रा रोहतास जिले से शुरू होगी और विभिन्न जिलों में जाएगी. कांग्रेस ने इस यात्रा को लेकर 25 जिलों में एक-एक समन्वयक की नियुक्ति की है. इसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं. भाजपा और जदयू का कहना है कि जिन नेताओं को समन्वयक के तौर पर नियुक्ति की गई है, उनमें से एक भी बिहार के नहीं हैं. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह यात्रा बिहार में होनी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेताओं को नहीं दी गई है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या बिहार के लोग प्रबंधन नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा, " वे बिहार के लिए आ रहे हैं और बिहार के नेताओं की राजनीतिक योग्यता की बलि चढ़ा दी.

यह साफ है कि उन्हें बिहारियों पर भरोसा नहीं है. बिहारी कभी बोझ नहीं बनता." उन्होंने कहा कि इस समन्वयकों की सूची में 25 नाम हैं, लेकिन एक भी बिहार के नेता के नाम नहीं हैं. इधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, वे यहां कम से कम 25 जिलों में जाएंगे, लेकिन समन्वयक अन्य राज्यों के नेताओं को बनाया गया है. उन्होंने कहा कि बिहारियों से इतनी नफरत हो गई है? उन्होंने कहा कि रोहतास में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ नहीं पहुंची थी, इस कारण बिहारियों से यह कांग्रेस की नफरत है.