Mumbai Weather Forecast & Update For Today: आसमान में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 30°C और नमी 72% रहेगी

Mumbai Weather Forecast & Update For Today: मुंबई के लोगों को मंगलवार, 16 जून 2026 को उमस भरे और बादलों से ढके मौसम का सामना करना पड़ सकता है. दिन का अधिकतम तापमान 30°C रहने की संभावना है, लेकिन अधिक नमी के कारण यह 35°C जैसा महसूस होगा. मौसम विभाग के अनुसार, दिनभर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी, जिससे बाहरी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. Gold Rate Today, June 15, 2026: दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सोने की कीमतें स्थिर, चेक करें लेटेस्ट भाव
|Current Weather in Mumbai, Maharashtra: Tuesday, 16 June 2026
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Temperature
30°C
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Feels Like
35°C
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Conditions
Overcast
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Humidity
72%
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Wind Speed
10 km/h
|Hourly Outlook for Mumbai: Tuesday, 16 June 2026
|Time (IST)
|Temp
|Conditions
|Rain
|Wind
|00:00
|30°C
|Overcast
|12%
|9 km/h
|02:00
|29°C
|Light drizzle
|29%
|10 km/h
|04:00
|28°C
|Light drizzle
|39%
|7 km/h
|06:00
|28°C
|Mainly clear
|46%
|4 km/h
|08:00
|31°C
|Light drizzle
|47%
|9 km/h
|10:00
|32°C
|Mainly clear
|42%
|12 km/h
|12:00
|33°C
|Clear sky
|35%
|14 km/h
|14:00
|33°C
|Clear sky
|27%
|15 km/h
Mumbai, Maharashtra Weather Live Tracker Map on Windy
WINDY पर मुंबई, महाराष्ट्र का लाइव वेदर ट्रैकर मैप
सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की मध्यम संभावना बनी रहेगी. आधी रात को बारिश की संभावना 12% रहेगी, जो सुबह के समय बढ़ सकती है. दिनभर 72% नमी बनी रहने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस होगी. शुरुआती घंटों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है और सुबह 6 बजे तक बारिश की संभावना 46% तक पहुंच सकती है. हालांकि बाद में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 10 किमी/घंटा रहेगी, जिससे उमस से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है.
दोपहर की ओर बढ़ने पर मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है और करीब 12 बजे के बाद आसमान काफी हद तक साफ हो सकता है. हालांकि इससे गर्मी और उमस में ज्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि तापमान 33°C तक पहुंच सकता है. साफ मौसम के बावजूद दोपहर 2 बजे तक 27% बारिश की संभावना बनी रहेगी, जो इस मौसम के दौरान सामान्य बात है. हवा की रफ्तार बढ़कर 15 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है.
हाल के दिनों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गर्मी, उमस और गरज-चमक के साथ बारिश की स्थिति देखने को मिली है. हालांकि मुंबई के लिए जारी ताजा पूर्वानुमान अपेक्षाकृत कम गंभीर है, फिर भी अधिक तापमान और नमी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें तथा दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचें. सुबह के समय बाहर निकलने वाले लोगों को हल्की बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए.
वहीं, वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले टी20 क्रिकेट मुकाबलों या मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों को छाता और पानी की बोतल साथ रखने की सलाह दी जाती है. बादलों से ढका मौसम, अधिक नमी और 35°C जैसा महसूस होने वाला तापमान दर्शकों और प्रतिभागियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है. हालांकि मौसम के कारण किसी बड़े व्यवधान की संभावना नहीं है, लेकिन दिनभर मौसम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
Disclaimer: इस रिपोर्ट के लिए आधारभूत डेटा और रिसर्च जुटाने में AI टूल्स की सहायता ली गई है. अंतिम सामग्री की समीक्षा, संपादन और सत्यापन LatestLY के संपादकों द्वारा किया गया है.