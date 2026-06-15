Gold Rate Today, June 15, 2026: दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सोने की कीमतें स्थिर, चेक करें लेटेस्ट भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 15, 2026: घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार, 15 जून 2026 को सोने की खुदरा कीमतों में मिला-जुला और सीमित बदलाव देखा गया. आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने के भाव पिछले सप्ताहांत (वीकेंड) के स्तर पर ही टिके रहे. फाइनेंशियल पोर्टल 'गुडरिटर्न्स' (GoodReturns) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट शुद्ध सोने की औसत कीमत 1,49,070 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, पारंपरिक आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. महीने की शुरुआत में आई मामूली गिरावट के बाद अब बाजार कंसोलिडेशन के दौर में है.

महानगरों में सोने का हाल

स्थानीय बाजार की स्थितियों, राज्यों के कर (टैक्स) और नगर निगमों के चुंगी शुल्क के कारण देश के अलग-अलग शहरों में सोने के खुदरा भाव में भिन्नता देखने को मिलती है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, June 14, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के मुख्य शहरों में आज क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें

दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में आज 24 कैरेट सोना 14,922 रुपये प्रति ग्राम (1,49,220 रुपये प्रति 10 ग्राम) दर्ज किया गया, जबकि 22 कैरेट का भाव 13,679 रुपये प्रति ग्राम रहा.

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी में सोना राष्ट्रीय औसत के बराबर रहा. यहाँ 24 कैरेट का भाव 14,907 रुपये और 22 कैरेट का भाव 13,664 रुपये प्रति ग्राम दर्ज हुआ.

चेन्नई: दक्षिण भारत के इस प्रमुख महानगर में सोने की कीमतें हमेशा की तरह थोड़ी प्रीमियम पर रहीं. चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना 15,119 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट 13,859 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

बेंगलुरु और हैदराबाद: इन दोनों आईटी हब में सोने के भाव पूरी तरह मुंबई के स्तर पर ही स्थिर रहे.

देश के 15 प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम (15 जून 2026)

नीचे दी गई तालिका में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों के खुदरा भाव प्रति 10 ग्राम के हिसाब से दिए गए हैं.

शहर 22 कैरेट सोना (रुपये/10 ग्राम) 24 कैरेट सोना (रुपये/10 ग्राम) दिल्ली 1,36,790 1,49,220 मुंबई 1,36,640 1,49,070 चेन्नई 1,38,590 1,51,190 अहमदाबाद 1,36,690 1,49,120 कोलकाता 1,36,640 1,49,070 बेंगलुरु 1,36,640 1,49,070 हैदराबाद 1,36,640 1,49,070 जयपुर 1,36,790 1,49,220 पुणे 1,36,640 1,49,070 नोएडा 1,36,790 1,49,220 गुरुग्राम 1,36,790 1,49,220 गाजियाबाद 1,36,790 1,49,220 लखनऊ 1,36,790 1,49,220 भोपाल 1,36,690 1,49,120 जोधपुर 1,36,800 1,49,230 श्रीनगर 1,36,800 1,49,230

(नोट: जोधपुर और श्रीनगर की कीमतें स्थानीय बाजार के अनुमानित क्लोजिंग डेटा पर आधारित हैं)

जून महीने का प्रदर्शन

जून 2026 के पहले पखवाड़े (फर्स्ट हाफ) में सोने की चाल पर नजर डालें तो इसमें कुल मिलाकर गिरावट का रुख रहा है. इस महीने की शुरुआत से अब तक सोना करीब 4.89 प्रतिशत तक कमजोर हुआ है. 1 जून 2026 को सोना इस महीने के अपने उच्चतम स्तर 15,622 रुपये प्रति ग्राम (24 कैरेट) पर था. इसके बाद बाजार नीचे आया और 11 जून को यह इस महीने के सबसे निचले स्तर 14,564 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया था. बीते तीन-चार दिनों में बाजार ने निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाई है और अब यह स्थिर है.

क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?

कमोडिटी बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के कारण सोने को निचले स्तर पर लगातार सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव और रुपये-डॉलर के उतार-चढ़ाव की वजह से घरेलू स्तर पर खुदरा खरीदार अभी सतर्क रुख अपना रहे हैं.

जरूरी सूचना: तालिका और समाचार में दिए गए सोने के ये भाव बेस प्राइस (मूल दर) हैं. जब आप किसी रिटेल ज्वैलरी शॉप से आभूषण खरीदेंगे, तो इस फाइनल बिल में 3 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर (GST) और ज्वैलर का मेकिंग चार्ज (मेहनताना) अलग से जोड़ा जाएगा.