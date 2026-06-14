Gold Rate Today, June 14, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत देश के मुख्य शहरों में आज क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 14, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में आई तेजी के बाद रविवार को सोने की खुदरा कीमतों (Gold Rates) में स्थिरता देखी जा रही है. मार्केट ट्रैकर वेबसाइट 'गुडरिटर्न्स' के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट (24K) शुद्ध सोने की औसत कीमत ₹1,49,080 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. वहीं, पारंपरिक आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट (22K) सोने का भाव ₹1,36,650 प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है. चूंकि सप्ताहांत (वीकेंड) के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) बंद है, इसलिए भौतिक बाजार में कीमतें शुक्रवार के क्लोजिंग स्तर और स्थानीय मांग के आधार पर टिकी हुई हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, June 13, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें

प्रमुख महानगरों और शहरों में आज का भाव

स्थानीय करों, परिवहन लागत और राज्य-स्तरीय टैक्स ढांचे में अंतर के कारण देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में सोने के खुदरा भाव में मामूली बदलाव देखने को मिलता है। आज भारत के प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹1,36,800 ₹1,49,230 मुंबई ₹1,36,650 ₹1,49,080 चेन्नई ₹1,38,600 ₹1,51,200 कोलकाता ₹1,36,650 ₹1,49,080 बेंगलुरु ₹1,36,650 ₹1,49,080 हैदराबाद ₹1,36,650 ₹1,49,080 अहमदाबाद ₹1,36,700 ₹1,49,130 जयपुर ₹1,36,800 ₹1,49,230 लखनऊ ₹1,36,800 ₹1,49,230 नोएडा / गुरुग्राम ₹1,36,800 ₹1,49,230

महत्वपूर्ण नोट: ऊपर दी गई कीमतें केवल सांकेतिक हैं. इनमें आभूषण विक्रेताओं द्वारा लिया जाने वाला मेकिंग चार्ज (गढ़ाई शुल्क), 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST) या दुकानों के अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं. अंतिम खरीद के समय बिल की राशि इन शुल्कों के जुड़ने से बदल सकती है.

बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स के रेट्स

वीकेंड पर बाजार में आई स्थिरता के बीच देश के बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स ने भी अपनी दरें अपडेट की हैं. तनिष्क (Tanishq) पर आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,710 प्रति ग्राम और 24 कैरेट का भाव ₹14,956 प्रति ग्राम चल रहा है. दूसरी तरफ, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और जोयालुक्कास (Joyalukkas) ने भौतिक हाजिर बाजार के करीब कीमतें तय की हैं, जहां 22 कैरेट सोना ₹13,665 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोना ₹14,907 प्रति ग्राम पर उपलब्ध है.

बाजार का हाल और उतार-चढ़ाव की वजह

चालू जून महीने के शुरुआती दिनों में सर्राफा बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. महीने की शुरुआत में लगातार चार दिनों की गिरावट के दौरान सोने की कीमतों में करीब ₹75,200 का बड़ा करेक्शन आया था. हालांकि, इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को बाजार ने जोरदार वापसी की और इसमें लगभग 2.6 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया.

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक हाजिर बाजार (Global Spot Market) में आई मजबूती और कीमतों के निचले स्तर पर आने के बाद घरेलू खुदरा खरीदारों द्वारा की गई जमकर खरीदारी (बार्गेन बाइंग) से सोने को सहारा मिला है. अब सोमवार सुबह जब दोबारा एमसीएक्स (MCX) पर लाइव ट्रेडिंग शुरू होगी, तब वैश्विक संकेतों के आधार पर नई कीमतें तय होंगी.