Mumbai Water Cut: मुंबई के मुलुंड T वॉर्ड में 21-22 अगस्त को नहीं आएगा पानी, जानें प्रभावित इलाके और कटौती का समय

(Photo Credits Pixabay)

Mumbai Water Cut: मुंबई में लगातार भारी बारिश जारी रहने के बावजूद, मुलुंड के T वॉर्ड में रहने वाले लोगों को अगले दो दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 21 और 22 अगस्त को T वॉर्ड (मुलुंड) के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति में कटौती की घोषणा की है. यह कटौती गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) पर पुल निर्माण के दौरान पाइपलाइन में हुए नुकसान को ठीक करने के लिए की जा रही है. ताकि पानी का सप्लाई ठीक ढंग से किया जा सके.

कटौती का समय:

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिकारियों के अनुसार, पानी की आपूर्ति गुरुवार (21 अगस्त) सुबह 10 बजे से लेकर शुक्रवार (22 अगस्त) सुबह 4 बजे तक बंद रहेगी. प्रभावित पाइपलाइन 1,200 मिमी व्यास वाली एक बड़ी पाइपलाइन है, जो Marathon Maxima बिल्डिंग से लेकर मुलुंड में तांसा ब्रिज तक जाती है. BMC को इस पाइपलाइन के दो कनेक्शन प्वाइंट्स पर काम करना है, जिससे इस दौरान वॉर्ड के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाएगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut: मुंबई के बांद्रा, खार इलाके में 31 जुलाई को 14 घंटे पानी की कटौती, मरम्मत कार्य के चलते सेवा रहेगी बाधित, जानें प्रभावित इलाके

प्रभावित इलाके:

गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड और मुलुंड (पश्चिम) के लाल बहादुर शास्त्री रोड

जवाहरलाल नेहरू रोड, देविदयाल रोड, डंपिंग ग्राउंड रोड

डॉ. आर. पी. रोड, पी. के. रोड, झावेरी रोड

महात्मा गांधी रोड, एन. एस. रोड, एस. एन. रोड, आर. एच. बी. रोड

वालजी लधा रोड, वी. पी. रोड, मदन मोहन मलवीय रोड

एसीसी रोड, बी. आर. रोड, गोशाला रोड, एस. एल. रोड, नाहूर गांव और आसपास के क्षेत्र

शटडाउन के दौरान पानी की आपूर्ति नहीं होगी:

इन क्षेत्रों में सामान्यतः पानी की आपूर्ति दिन-रात चलती है, लेकिन इस शटडाउन के दौरान यह पूरी तरह से बंद रहेगी. निवासियों से अपील की गई है कि वे पहले से पर्याप्त पानी स्टोर कर लें और कटौती के दौरान इसका सावधानी से उपयोग करें.

BMC की अपील

BMC ने निवासियों से अपील की है कि पानी की आपूर्ति बहाल होने के बाद, चार से पांच दिनों तक पानी को उबालकर और छानकर उपयोग करें, क्योंकि बड़ी पाइपलाइनों के फिर से जुड़ने के बाद दबाव में बदलाव और संभावित प्रदूषण हो सकता है.