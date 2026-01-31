Mumbai Taxi Driver Arrested: मुंबई पुलिस की कार्रवाई, टैक्सी ड्राइवर ने 400 मीटर के सफर के लिए अमेरिकी पर्यटक से वसूले ₹18,000, गिरफ्तार

मुंबई, 30 जनवरी: मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के पास एक अमेरिकी महिला पर्यटक को ठगने के आरोप में सहार पुलिस ने 50 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने महज 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए महिला से ₹18,000 की भारी-भरकम राशि वसूली थी. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया.

20 मिनट तक घुमाया, फिर वसूले ₹18,000

पीड़िता अर्जेेंटीना अरियानो 12 जनवरी को काम के सिलसिले में अमेरिका से मुंबई पहुंची थीं. उन्हें हवाई अड्डे के पास ही स्थित एक पांच सितारा होटल जाना था. आरोपी ड्राइवर देशराज यादव ने उन्हें सीधे होटल ले जाने के बजाय अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक घुमाया ताकि सफर लंबा लगे. अंत में होटल छोड़ने पर उसने $200 (करीब 18,000 रुपये) की मांग की, जबकि वास्तविक दूरी आधा किलोमीटर से भी कम थी. यह भी पढ़े: Mumbai Cheating Case: मुंबई पुलिस की कार्रवाई, फर्जी इंश्योरेंस रिन्यूअल के बहाने पॉलिसीधारकों के साथ का ठगी का आरोप, 27 वर्षीय युवक गिरफ्तार

मुंबई पुलिस की कार्रवाई

सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद पुलिस एक्शन

यह मामला तब सामने आया जब अर्जेेंटीना ने 26 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने टैक्सी नंबर (MH 01 BD 5405) के साथ आपबीती बताते हुए मुंबई पुलिस को टैग किया था. पोस्ट के वायरल होते ही सहार पुलिस ने जांच शुरू की और 27 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की.

आरोपी गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी

पुलिस ने टैक्सी नंबर के जरिए आरोपी देशराज यादव को सहार गांव से गिरफ्तार कर लिया है और उसकी टोयोटा इटियोस कार जब्त कर ली है. हालांकि, इस अपराध में उसका एक साथी तौफीक शेख भी शामिल था, जो फिलहाल फरार है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं. कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

एयरपोर्ट पर बढ़ती ठगी की घटनाएं

मुंबई एयरपोर्ट के पास पर्यटकों के साथ ठगी का यह पहला मामला नहीं है. हाल के महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं:

दिसंबर 2024: एक ऑस्ट्रेलियाई एनआरआई से 10 मिनट के सफर के लिए ₹2,800 वसूले गए थे.

दिसंबर 2024: एक छात्र से चेंबूर जाने के लिए ₹3,500 लिए गए, जबकि मीटर का किराया केवल ₹106 था.

पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे केवल अधिकृत प्री-पेड टैक्सी या ऐप-आधारित सेवाओं का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें.