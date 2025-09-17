Mumbai Shocker: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने की खुदकुशी, शव माता-पिता के घर छोड़ गया पार्टनर

मुंबई से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शहर के लोगों को झकझोर दिया है. यहां एक 32 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. महिला के शव को उसके लाइव-इन पार्टनर ने पुलिस को सूचना देने के बजाय उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान फरहाना खान के रूप में हुई है, जो सांताक्रुज ईस्ट के वाकोला इलाके के दवरी नगर में रहती थीं. घटना सोमवार, 15 सितंबर की दोपहर की बताई जा रही है. फरहाना अपने साथी अतीक रियाज मंसूरी (35) के साथ लाइव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं.
शव माता-पिता के घर छोड़ भागा साथी
रिपोर्ट्स के अनुसार, अतीक ने फरहाना को पंखे से लटका पाया. इसके बाद उसने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही उसे अस्पताल ले गया. बल्कि उसने फरहाना का शव सीधे उसके माता-पिता के घर, गोलिबार इलाके में छोड़ दिया. इससे फरहाना के परिवार को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी.
पुलिस ने दर्ज की ADR, परिवार ने जताया शक
फरहाना के परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में अतीक मंसूरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि अतीक एक हिस्ट्रीशीटर (अपराधिक रिकॉर्ड वाला) है और संभव है कि उनकी बेटी की मौत में उसका हाथ हो. पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर ली है और अतीक से पूछताछ कर रही है.
जांच जारी
मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या फरहाना की मौत आत्महत्या थी, या फिर इसमें किसी प्रकार की साजिश शामिल है? अतीक का शव को सीधे माता-पिता के घर छोड़ना भी पुलिस के लिए संदेह का विषय बना हुआ है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.