Mumbai Rain Update: मुंबई में आज भी होगी झमाझम बारिश? जानें IMD से मौसम का ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Rain Update: मुंबई में मंगलवार (19 सितंबर) को हुई मूसलधार बारिश ने पूरे शहर को पानी-पानी कर दिया था. बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, और कुछ स्थानों पर अब भी पानी जमा हुआ है. मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में आज (20 सितंबर) भी भारी बारिश होगी या नहीं? जानते है IMD से मौसम का ताजा हाल

मुंबई में आज होगी हल्की बारिश!

IMD (भारत मौसम विभाग) के अनुसार, मुंबई में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, लेकिन भारी बारिश के आसार कम हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Update: IMD के रेड अलर्ट के बीच मुंबई में 300 मिमी बारिश, सीएम फडणवीस बोले; मदद के लिए SDRF और NDRF की टीमें तैनात; VIDEO

ठाणे और अन्य आसपास के इलाकों का हाल

ठाणे में भी मुंबई जैसा मौसम रहेगा. दिनभर बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की से तेज बारिश हो सकती है. नवी मुंबई और पालघर में भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन यहां भी तेज बारिश की संभावना नहीं है.

रायगढ़ जिले का हाल

रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन यहां भी लगातार भारी बारिश नहीं होगी.

कुल मिलाकर, आज मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में हल्की बारिश का अनुमान है, लेकिन प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है और लोगों से बारिश के दौरान जारी किए गए अलर्ट का पालन करने की हिदायत दी है.

महाराष्ट्र में 4 दिनों में 21 मौतें

बारिश के कारण मुंबई और अन्य हिस्सों में बीते चार दिनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं और बचाव कार्य लगातार जारी है.