Nair Hospital Bomb Threat: मुंबई के नायर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

(Photo Credits Nair Hospital)

Nair Hospital Bomb Threat: मुंबई के नायर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी शनिवार को ईमेल के जरिए अस्पताल के डीन (Dean) के ईमेल आईडी पर रात करीब 11 बजे आया, जिससे अस्पताल में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई. हालांकि, पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई. फिलहाल, आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है.

इससे पहले मुंबई कोई 400 किलो RDX से उड़ाने की मिली धमकी

इससे पहले, गणपति विसर्जन से ठीक एक दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर 400 किलो RDX लेकर 14 आतंकियों के मुंबई में आने और बड़े ब्लास्ट की धमकी दी गई थी. धमकी के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसका नाम अश्विनी बताया जा रहा है.

आरोपी की गिरफ्तारी नोएडा से

आरोपी की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है. आरोपी के बारे में मुंबई पुलिस को सूचना मिलने पर नोएडा पुलिस ने अश्विनी को गिरफ्तार किया. जिसके बाद उसे अश्विनी मुंबई के हवाले कर दिया. फिलहाल उससे मामले में पूछताछ जारी है. अश्विनी ने फिरोज के नाम से धमकी दी थी. उसने अब तक के पूछताछ में उसने खुला किया है कि वह फिरोज को फ़साने के लिए धमकी दिया था. क्योंकि वह फिरोज जो उसका दोस्त है किसी बात को लेकर वह उससे बदला लेना चाहता था.