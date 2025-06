Mumbai Metro Ride: मुंबई मेट्रो का रिकॉर्ड तोड़ सफर, 18 जून को बारिश के बीच एक दिन में 2.94 लाख से अधिक यात्रियों ने की यात्रा

Mumbai Metro Ride: मुंबईकरों की यात्रा आरामदायक बनाने के लिए मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) मेट्रो सेवा का लगातार विस्तार कर रहा है. मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के साथ ही लोगों द्वारा इसकी सेवाओं का लाभ भी उठाया जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण 18 जून का दिन है, जब भारी बारिश के बावजूद मुंबई मेट्रो ने एक दिन में 2.94 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा दी, जो अब तक का सबसे अधिक दैनिक यात्रियों का रिकॉर्ड है.

MMMOCL ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को X (पूर्व ट्विटर) पर साझा करते हुए इसे "एक रिकॉर्ड-ब्रेकिंग राइड" बताया. इस अवसर पर, कॉरपोरेशन ने मुंबई के सभी यात्रियों का हार्दिक धन्यवाद भी किया, जिनकी वजह से यह रिकॉर्ड संभव हो पाया. पोस्ट में कहा गया, "महा मुंबई मेट्रो ऊंचाइयों पर है," जो मेट्रो की लोकप्रियता और यात्रियों के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाता है. MMMOCL ने बताया कि यह सफलता यात्रियों के निरंतर समर्थन और ऑपरेशन टीम की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुई है. यह भी पढ़े:

Maha Mumbai Metro is riding a high!

Thanks to the trust placed in us by you, our dear commuters, our ridership has been growing steadily.

On June 18th, we crossed the milestone of 2,94,681 riders, the highest ever in a single day. This growth has only been possible because of… pic.twitter.com/D2CSNox0vB

— Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (@MMMOCL_Official) June 20, 2025