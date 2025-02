Mumbai: भारतीय रेलवे की विद्युतीकरण की 100वीं वर्षगांठ, CST स्टेशन पर कुछ इस तरह किया गया सेलिब्रेट (View Pics)

100 Years of Indian Railways Electrification: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) पर भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की 100वीं वर्षगांठ पर एक दिल छू लेने वाला दृश्य देखने को मिला. यहां के लोकल ट्रेन मोटरमेन ने ट्रेनों पर फूलों की मालाएं डालने के बाद मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया. वहीं सीएसटी स्टेशन पर भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की 100वीं वर्षगांठ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है.

पश्चिम रेलवे ने भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर एक पोस्ट साझा किया. पोस्ट में लिखा गया, "भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 साल का गौरवशाली सफर!" इसके साथ ही उन्होंने उल्लेख किया कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली और 3 फरवरी 1925 को मुंबई में देश की पहली विद्युत रेल दौड़ी. 2025 में भारतीय रेलवे विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने के साथ, भारत अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रेलवे के स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है. यह भी पढ़े: Railway New Time Table: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! लखनऊ से गुजरने वाली 18 ट्रेनों का समय बदला, भारतीय रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल

Mumbai's CST witnessed a heartwarming moment as local train motormen tied garlands on trains and distributed sweets, marking 100 years of Indian Railways electrification.

This celebration highlighted the first steps Indian Railways took towards a greener rail system,… pic.twitter.com/jsbtRwxqO2

