Atal Setu Accident: अटल सेतु पर भीषण सड़क हादसा, कार-डंपर की टक्कर में मुंबई में तैनात API के पति की मौत; देखें भयावह एक्सीडेंट का VIDEO
Mumbai Road Accident: अटल सेतु पर सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लगभग हर दिन इस पुल से किसी न किसी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. सोमवार देर रात एक बार फिर अटल सेतु पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक (API) स्वप्नाली जयभाये के पति सचिन खाड़े (36 वर्ष) की मौत हो गई.

कार-डंपर की टक्कर में गई जान

पुलिस के मुताबिक, सचिन खाड़े पनवेल स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे और रात को रफी अहमद किदवई मार्ग स्थित पुलिस क्वार्टर में अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी SUV की एक डंपर से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसे फ्री प्रेस जर्नल के संवाददाता द्वारा एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Road Accident: मुंबई के कोस्टल रोड पर पलटी तेज रफ्तार कार, गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर; हादसे का VIDEO सीसीटीवी में कैद

अटल सेतु पर भीषण सड़क हादसा

गाड़ी किराए का ड्राइवर चला रहा था

जानकारी के अनुसार, गाड़ी को एक किराए के ड्राइवर द्वारा चलाया जा रहा था. हादसे के तुरंत बाद दोनों को मुंबई के KEM अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सचिन खाड़े को मृत घोषित कर दिया. वहीं, ड्राइवर को दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं. उसका इलाज चल रहा है.

पत्नी शिवड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात

मृतक की पत्नी स्वप्नाली जयभाये मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में शिवड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात हैं.