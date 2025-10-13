MP के किसान ने बिना मिट्टी के उगाया आलू, कमाल देख PM मोदी हुए हैरान; जानें Jain Aloo की खासियत (Watch Video)

Jain Aloo! The potatoes that amazed PM Modi: हाल ही में, पूसा की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi Pusa Visit) एक अनोखी कृषि तकनीक देखकर दंग रह गए. एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक किसान से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके आलू उगाए हैं. इस तकनीक (Unique Agricultural Technology) में मिट्टी के बजाय हवा या काले पानी की धुंध में पौधे उगाए जाते हैं. किसान ने बताया कि ये आलू पूरी तरह से मिट्टी रहित हैं और जैन समुदाय के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं.

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi MP Visit) ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह भारतीय कृषि में तकनीक और परंपरा के मेल का एक बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने इसे 'जैन आलू' नाम दिया.

मिट्टी रहित आलू देखकर PM मोदी हुए आश्चर्यचकित

क्या है एरोपोनिक्स तकनीक?

एरोपोनिक्स तकनीक (Aeroponics Technology) से उगाए गए "जैन आलू (Jain Aloo)" ने साबित कर दिया है कि टिकाऊ खेती और इनोवेशन मिलकर किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि यह तकनीक न केवल मिट्टी की आवश्यकता को समाप्त करती है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों (Quality Seeds) और टिकाऊ कृषि के लिए नए रास्ते भी खोलती है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनोखे प्रयास को भारतीय किसानों के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि ऐसी तकनीकें देश की कृषि को एक नई दिशा दे सकती हैं.