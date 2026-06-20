Meerut Shocker: मेरठ से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, प्रेम संबंध में बाधा बन रहे 6 वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप, मां और उसके प्रेमी गिरफ्तार

Meerut Shocker: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला और उसके कथित प्रेमी को छह वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रेमी और बच्चे की मां ने कथित तौर पर बच्चे को अपने रिश्ते में बाधा मानते हुए उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को हस्तिनापुर क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया गया. मामले का खुलासा बच्चे के लापता होने की जांच के दौरान हुआ.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की शुरुआत 16 जून को हुई थी, जब बच्चे की मां गुरप्रीत कौर ने बहसूमा थाने में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने आरोप लगाया था कि मुजफ्फरनगर निवासी अर्पित शर्मा नामक व्यक्ति उसके बेटे को कार में बैठाकर ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

प्रेम संबंध में बाधा मानकर हत्या का आरोप

जांच के दौरान पुलिस ने अर्पित शर्मा को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसका बच्चे की मां के साथ प्रेम संबंध था और वह बच्चे को अपने भविष्य के रिश्ते में बाधा मानता था.

पुलिस के मुताबिक, बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई और बाद में शव को हस्तिनापुर के जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मां की भूमिका भी सामने आई

पुलिस जांच में बाद में बच्चे की मां की कथित संलिप्तता भी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी साजिश और दोनों की भूमिका का पता लगाया जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस मामले से जुड़े फोरेंसिक साक्ष्य जुटा रही है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारण और समय का पता चल सकेगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं. यह मामला पीड़ित बच्चे की कम उम्र और हत्या के कथित मकसद को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.