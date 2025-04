Massive fire at Dilli Haat: दिल्ली हाट में लगी भीषण आग; कई दुकानें खाक | Video

नई दिल्ली: दिल्ली के सबसे लोकप्रिय बाजारों में से एक दिल्ली हाट (INA) में बुधवार की शाम अचानक भीषण आग लग गई. यह हादसा करीब रात 8:55 बजे हुआ, जब बाजार में अच्छी-खासी भीड़ मौजूद थी. मौके पर 12 दमकल गाड़ियां भेजी गईं, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, आग खाद्य स्टॉल्स और हस्तशिल्प दुकानों में फैली. कई दुकानें पूरी तरह जल गईं. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

दिल्ली हाट सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि भारत की विविधता की झलक है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद, हस्तनिर्मित कपड़े, आभूषण और स्थानीय व्यंजन मिलते हैं. यह बाजार दिल्लीवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है.

A massive fire has broken out at Dilli Haat, an open market area situated in the Kidwai Nagar area of the national capital. According to information, the fire brigade received a call at 8.55 pm, following which it rushed 12 fire tenders to the spot.

