महाराष्ट्र मौसम अपडेट: 8 जून को विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आंधी और उच्च तापमान का अनुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 8 जून 2026 को महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है. राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी गति के बीच आज अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो विपरीत रूप देखने को मिल रहे हैं. जहां एक ओर तटीय और मध्य भागों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर विदर्भ और खानदेश जैसे आंतरिक इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं. सरकार ने मौसम की इस अनिश्चित स्थिति को देखते हुए किसानों को जल्दबाजी में बुआई न करने की सलाह दी है.

मुंबई और कोंकण क्षेत्र

मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. पालघर और रायगढ़ जैसे तटीय जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी आ सकती है. दक्षिण कोंकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में भी मानसून की शुरुआती सक्रियता के कारण मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है.

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा

मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अधिकांश जिलों में आज दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाने और गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है. इस दौरानBaramati और नासिक के कलवन जैसे क्षेत्रों में 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूल भरी तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है. हालांकि, मराठवाड़ा के बीड़ (अंबेजोगाई) और हिंगोली जैसे इलाकों में बारिश के अनुमान के बीच अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे उमस भरी गर्मी का अहसास हो रहा है.

विदर्भ और खानदेश क्षेत्र

विदर्भ और खानदेश के जिलों में फिलहाल मानसून पूर्व की गतिविधियां काफी कमजोर बनी हुई हैं. नागपुर सहित विदर्भ के अधिकांश हिस्सों और खानदेश के नंदुरबार (शहादा) जैसे क्षेत्रों में आज लू (Heatwave) जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया है. इसके साथ ही बुलढाणा जैसे कुछ सीमित इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और शुष्क हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

कल का मौसम 9 जून

मंगलवार, 9 जून 2026 को महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा. राज्य का औसत अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि हवा में नमी का स्तर लगभग 46 प्रतिशत दर्ज किया जा सकता है. दिन के समय मुख्य रूप से तेज धूप खिली रहेगी, हालांकि रात होते-होते आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. 9 जून को दिन के समय बारिश की संभावना शून्य प्रतिशत है, जबकि रात के समय अलग-अलग स्थानों पर बेहद हल्की बूंदाबांदी की केवल 10 प्रतिशत संभावना जताई गई है. इस दौरान पश्चिम दिशा से करीब 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.